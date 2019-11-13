TİKA Keşmir okullarında bilgisayar laboratuvarları açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan kontrolündeki Keşmir'de mobilyalarını yenilediği iki okulda bilgisayar laboratuvarı açtı.

TİKA ile Keşmir Eğitim Vakfı'nın yürüttüğü, okulların tefrişatı projesinin açılışına Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut ile çok sayıda davetli katıldı.

Han, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Azad Cammu ve Keşmir için yaptıklarından dolayı teşekkür ederek, "Keşmir depreminden sonra Türkiye herkesten önce oradaydı ve kurtarma, rehabilitasyon ve yeniden inşa sürecinde harika işler yaptılar. Bugün Muzafferabad'da Türk meydanı, Türk binası diye adlandırılan yerler var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keşmir sorununa dikkati çekmesine de değinen Han, "Erdoğan, birkaç yıl önce Pakistan'a geldiğinde mecliste bir konuşma yaptı ve Keşmirlilerin kendi kaderlerini belirlemesi gerektiğini söyledi. Ardından Hindistan'a gitti ve bu konuyu orada yeniden gündeme getirdi. Son olarak 5 Ağustos Hindistan'ın Cammu Keşmir adımından sonra da cesurca konuyu dile getirdi." ifadelerini kullandı.