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TİKA Keşmir okullarında bilgisayar laboratuvarları açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 16:54 | Son Güncelleme

TİKA Keşmir okullarında bilgisayar laboratuvarları açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan kontrolündeki Keşmir'de mobilyalarını yenilediği iki okulda bilgisayar laboratuvarı açtı.

TİKA ile Keşmir Eğitim Vakfı'nın yürüttüğü, okulların tefrişatı projesinin açılışına Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut ile çok sayıda davetli katıldı.

Han, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Azad Cammu ve Keşmir için yaptıklarından dolayı teşekkür ederek, "Keşmir depreminden sonra Türkiye herkesten önce oradaydı ve kurtarma, rehabilitasyon ve yeniden inşa sürecinde harika işler yaptılar. Bugün Muzafferabad'da Türk meydanı, Türk binası diye adlandırılan yerler var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keşmir sorununa dikkati çekmesine de değinen Han, "Erdoğan, birkaç yıl önce Pakistan'a geldiğinde mecliste bir konuşma yaptı ve Keşmirlilerin kendi kaderlerini belirlemesi gerektiğini söyledi. Ardından Hindistan'a gitti ve bu konuyu orada yeniden gündeme getirdi. Son olarak 5 Ağustos Hindistan'ın Cammu Keşmir adımından sonra da cesurca konuyu dile getirdi." ifadelerini kullandı.

Türk medyasının da Keşmir davasının duyurulmasında büyük katkısı olduğunu söyleyen Han, "Ne zaman Türkiye'ye gitsem orada Türk medyasına söyleşi veriyorum ya da düşünce kuruluşlarında konuşuyorum ve Pakistan'da olduğumu hissediyorum. Çünkü TRT ve Anadolu Ajansı gibi kurumlar mesajlarımı tüm dünyaya taşıyorlar." dedi.

Büyükelçi Yurdakul da zaman zaman Han ile bir araya gelerek Azad Cammu ve Keşmir'de eğitimin ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacakları tartıştıklarını belirtti.

TİKA ile ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalara başlandığını söyleyen Yurdakul, "Türkiye olarak dost ve kardeşlerimize yardım etmek bizim bir vazifemizdir. Türkiye, Pakistan ve Azad Cammu ve Keşmir'in bir sıkıntısı, üzüntüsü ya da mutluluğu olduğunda her birinde yaşayan vatandaşlar bunu kalbinde hisseder ve aramızdaki mesafeler sıfıra iner." diye konuştu

TİKA Pakistan Koordinatörü Umut ise TİKA'nın yürüttüğü faaliyetleri anlatarak Pakistan'da ekonominin, tarımın, mesleki eğitimin ve sağlık hizmetlerinin gelişmesine katkı sunduklarını vurguladı.

Açılışın ardından Keşmir'deki okullardan gelen öğrenciler müzik ve dans gösterisi sundu.

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tika Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul Pakistan TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut

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