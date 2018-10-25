TİKA Kırgızistan'da Türk Dili ve Kültür Merkezi kurdu

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın en prestijli üniversitelerinden Bişkek Sosyal Bilimler Kuseyin Karasayev Üniversitesi (BSBÜ) Türkoloji Bölümü bünyesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından kurulan Türk Dili ve Kültür Merkezi açıldı.

Türk Dili ve Kültür Merkezinin açılışına, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, BSBÜ Rektörü Prof. Dr. Abdılda Musayev, Eğitim Müşaviri Recep Sula, TTÖMER Müdürü Ahmet Gözübol ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu katıldı.

Kurdele kesiminin ardından Türk Dili ve Kültür Merkezine alınan davetliler için üniversitenin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrenciler tarafından Türkçe ve Kırgızca şarkılar söylendi ve Nazım Hikmet'in "Kerem Gibi" şiiri okundu.

Büyükelçi Fırat, Türk ve Kırgız ilişkilerinin önemine vurgu yaptığı konuşmada, "Kırgızlarla ortak dili, geçmişi ve kültürü paylaşıyoruz. Kırgızlar bizim kardeşlerimizdir. Kırgızistan bizim dost ülkemizdir." dedi.

Fırat, TİKA aracılığıyla üniversiteye böyle bir katkıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırgızistan'a ilk kez Türkoloji bölümünü kazandıran Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesinin kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.