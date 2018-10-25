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TİKA Kırgızistan'da Türk Dili ve Kültür Merkezi kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 13:37 | Son Güncelleme

TİKA Kırgızistan'da Türk Dili ve Kültür Merkezi kurdu

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın en prestijli üniversitelerinden Bişkek Sosyal Bilimler Kuseyin Karasayev Üniversitesi (BSBÜ) Türkoloji Bölümü bünyesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından kurulan Türk Dili ve Kültür Merkezi açıldı.

Türk Dili ve Kültür Merkezinin açılışına, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, BSBÜ Rektörü Prof. Dr. Abdılda Musayev, Eğitim Müşaviri Recep Sula, TTÖMER Müdürü Ahmet Gözübol ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu katıldı.

Kurdele kesiminin ardından Türk Dili ve Kültür Merkezine alınan davetliler için üniversitenin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrenciler tarafından Türkçe ve Kırgızca şarkılar söylendi ve Nazım Hikmet'in "Kerem Gibi" şiiri okundu.

Büyükelçi Fırat, Türk ve Kırgız ilişkilerinin önemine vurgu yaptığı konuşmada, "Kırgızlarla ortak dili, geçmişi ve kültürü paylaşıyoruz. Kırgızlar bizim kardeşlerimizdir. Kırgızistan bizim dost ülkemizdir." dedi.

Fırat, TİKA aracılığıyla üniversiteye böyle bir katkıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırgızistan'a ilk kez Türkoloji bölümünü kazandıran Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesinin kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

- "Üniversitemiz Kırgız ve Türk kardeşliğin pekişmesine katkıda bulunuyor"

Rektör Musayev de Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ile uzun yıllardan beri sıkı iş birliği içinde olduklarını belirterek, "Üniversitemiz Kırgız ve Türk kardeş halkının kardeşliğinin ve dostluğunun pekişmesine katkıda bulunmaktadır. Üniversitemizden Türk dilini ve kültürünü öğrenen öğrenciler mezun oluyor." diye konuştu.

Musayev, BSBÜ'de Türkiye'den de lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin eğitim gördüğünü aktardı.

BSBÜ bünyesinde Türk Dili ve Kültür Merkezinin açılmasına desteğini esirgemeyen Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ile TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğüne teşekkür eden Musayev, "Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler çok güzel. Cumhurbaşkanımız Soroonbay Ceenbekov da iki ülke ilişkilerimizin gelişmesini çok istiyor." ifadelerini kullandı.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Muslu ise üniversitenin Türkoloji bölümünün ihtiyacı olan Türk Dili ve Kültür Merkezinin kurulması talebini seve seve yerine getirdiklerini belirterek, "Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi ile birlikte daha büyük projeleri yerine getirmeyi ümit ediyoruz. TİKA olarak elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu.

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