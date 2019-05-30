TİKA, Kırgızistan'ın güneyindeki Oş kentinde iftar verdi

BİŞKEK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanına sahip Kırgızistan'ın güneyindeki Oş kentinde iftar programı düzenledi.

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü tarafından kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen iftara, yerel yöneticiler, TİKA yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Oş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Taalaybek Sarıbaşev, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın Oş kentinde iftar programı düzenlemesinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Türkiye'nin daima Kırgızistan'a her konuda destek olduğunun altını çizen Sarıbaşev, iki ülke cumhurbaşkanlarının bir araya gelerek ikili iş birliği konularının gelişmesine ivme kazandırdıklarını söyledi.

Sarıbaşev, Kırgızistan ile Türkiye arasında eğitim, ticaret, kültür alanında iş birliğinin giderek derinleştiğine dikkati çekerek, "TİKA Program Koordinatörü Ali Muslu Bey bizleri sayıp Bişkek'ten Oş'a geldiler. Bugün burada iyi niyetlerle iftar veriyorlar. Biz bir atanın çocuklarıyız. Oş şehri sakinleri adına size çok teşekkür ederim. Allah razı olsun." dedi.