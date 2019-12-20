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TİKA, KKTC’de Rum katliamlarının izlerini taşıyan Barbarlık Müzesi’ni restore edecek

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2019 14:41 | Son Güncelleme

Kıbrıslı Rumlar,  24 Aralık 1963’te emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan’ın Lefkoşa'daki Kumsal bölgesinde bir evde bulunan eşi Mürüvvet ve çocukları Kutsi (4), Murat (6) ile 6 aylık Hakan'ı şehit etti.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kıbrıslı Rumlar, 24 Aralık 1963’te emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan’ın Lefkoşa'daki Kumsal bölgesinde bir evde bulunan eşi Mürüvvet ve çocukları Kutsi (4), Murat (6) ile 6 aylık Hakan'ı şehit etti. Katliam dünya medyası ve Türkiye gündeminde geniş yer aldı. Mürüvvet İlhan ile çocukları Elazığ'da şehitliğe defnedildi.

Rumların katliam yaptığı ev ise 1 Ocak 1966 yılında müze olarak düzenlendi. Ülkeyi ziyaret eden turistlere o dönemde yaşananlar anlatıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 62'inci ofisini açan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) da Barbarlık Müzesi ile ilgili önemli bir adım attı.

TİKA, Barbarlık Müzesi'nin restore edilmesi için çalışma başlattı. Daha önce MHP Liderlerinden Alparslan Türkeş'in Lefkoşa'da doğduğu evi restore eden TİKA, Barbarlık Müzesi'nin tarihine uygun şekilde elden geçirecek.

RUM VAHŞETİNİ GÖRDÜ

TİKA'nın restorasyonu ile ilgili DHA'ya açıklama yapan KKTC Turizm Bakanı Ünal Üstel, "TİKA'nın Ada'da olması bizlere onur vericidir" diyen Üstel, "Barbarlık Müzesi restore edilecek. Buranın iyi bir noktaya gelmesini sağlayacağız. TİKA, bizlerin büyük projelerine destek olacak" dedi.

Barbarlık Müzesi'ni ziyaret edenler de duygularını DHA'ya paylaştı. Ziyaretçilerden biri de 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında görev alan Mehmet Uçar'ın kızı Hülya Uçar'dı. Uçar, "Babam Kıbrıs'a görevli geldi, savaştı. Babam Rum vahşetlerini gördü, bizlere anlattı. Geldim, gördüm. Burada çok üzüldüm. Bu savaş değil. Türk olmaktan gurur duyuyorum" dedi. Başka bir ziyaretçi de, "Burada inanılmaz bir vahşetin yaşandığını" söyledi.

Rum katliamının simge ismi Nihat İlhan da 2016 yılında 92 yaşında hayatını kaybetti. KKTC'de, 21-25 Aralık'ta, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anma törenleri düzenleniyor. Törenlerde, Barbarlık Müzesi de ziyaret ediliyor.

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