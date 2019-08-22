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"TİKA KKTC'ye ofis açacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 15:45 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "TİKA ofisini KKTC'ye açmaya karar verdik. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili çalışmayı tamamlayıp, TİKA'nın burada bir ofisle hizmet etmesini sağlayacağız" - "KKTC'ye hem uçuş sayısının arttırılması hem de yurt dışından direkt uçuşların sağlanması için çalışmalar yapıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "TİKA ofisini KKTC'ye açmaya karar verdik. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili çalışmayı tamamlayıp, TİKA'nın burada bir ofisle hizmet etmesini sağlayacağız." dedi.

Bakan Ersoy, Lefkoşa'daki Yunus Emre Enstitüsü, Selimiye Camisi ve Alparslan Türkeş Müze Evi'ni ziyaret etti. Ersoy'a ziyaretleri sırasında, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de eşlik etti.

İlk olarak Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ederek Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Hüseyin Şahin'den yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Ersoy, buradan Selimiye Camisi'ne geçti.

Ersoy, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilen ve 21 Temmuz'da açılışı yapılan Alparslan Türkeş Müze Evi'ni ziyaret etti.

Burada bir açıklama yapan Bakan Ersoy, bugün KKTC'ye sadece bakanlık olarak değil TİKA, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi bağlı kuruluşlarla geldiklerini belirtti.

Bu bağlamda Selimiye Camisi'ni ziyaret ettiklerini hatırlatan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile yapılan bir rapor dahilinde Selimiye Camisi'nin restorasyonunu Vakıflar Genel Müdürlüğünün üstlendiğini dile getirdi. İlk etapta 5 milyon avroluk bir restorasyon çalışması olacağını anlatan Ersoy, "İhaleyi kazanan firmaya yer teslimi dün yapıldı. Üç yıl sürmesini planlıyoruz. İnşallah üç yıl içinde restorasyonu tamamlayıp, katedralin veya şu anki ismiyle Selimiye Camisi'nin Kıbrıs'ta uzun yıllar hizmet vermesini sağlayacak hale getireceğiz." diye konuştu.

- "TİKA'nın burada bir ofisle hizmet etmesini sağlayacağız"

Ersoy, "TİKA ofisini KKTC'ye açmaya karar verdik. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili çalışmayı tamamlayıp, TİKA'nın burada bir ofisle hizmet etmesini sağlayacağız. Bu TİKA'nın Kıbrıs'taki yatırım ve faaliyetlerini artırması için gerekli olan bir adımdır. Bundan sonra TİKA da sosyal sorumluluk projesini Türkiye Cumhuriyeti ve Bakanlığımız adına üstlenecek." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin turist sayısını artırmak için tanıtım stratejisi hazırladıklarını belirten Ersoy, Türk ziyaretçi sayısını değil yabancı ziyaretçi sayısını arttırmanın önemli olduğuna işaret etti. Ersoy, KKTC'nin yurt dışındaki tanıtım faaliyetleriyle ilgili çok ciddi destek vereceklerini vurgulayarak, reklam ve tanıtım desteği konusunda da KKTC'nin yanında olacaklarının altını çizdi.

- " Yurt dışından direkt uçuşların sağlanması için çalışmalar yapıyoruz"

Bakan Ersoy, uçuş politikası adına da strateji geliştirdiklerini söyleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KKTC'ye hem uçuş sayısının arttırılması hem de yurt dışından direkt uçuşların sağlanması için çalışmalar yapıyoruz. Burada havaalanıyla ilgili uymaları gereken bir güvenlik protokolü var, onların çalışmaları da bu yıl içerisinde bitiyor. Daha sonra eskiden olduğu gibi hiç uçak değiştirmeden belli ülkelerde uçuşun nasıl devam edeceğiyle ilgili çalışmaları hayata geçirmemiz gerekiyor. KKTC'nin turizm potansiyeli yeterli ve değerlidir. Burada fiyatlara takılmamamız lazım. Doğru tanıtım ve ulaşım politikalarıyla turistleri buraya getirmemiz lazım."

KKTC'nin doğru şekilde tanıtılması halinde fazlasıyla turisti çekebileceğine işaret eden Ersoy, 2020 itibarıyla çalışmaların sonuç vereceğini ve özellikle yabancı turist sayısında ciddi bir artış yaşanacağını kaydetti.

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Alparslan Türkeş Müze Evi KKTC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Selimiye Cami Yunus Emre Enstitüsü

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