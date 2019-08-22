"TİKA KKTC'ye ofis açacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "TİKA ofisini KKTC'ye açmaya karar verdik. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili çalışmayı tamamlayıp, TİKA'nın burada bir ofisle hizmet etmesini sağlayacağız." dedi.

Bakan Ersoy, Lefkoşa'daki Yunus Emre Enstitüsü, Selimiye Camisi ve Alparslan Türkeş Müze Evi'ni ziyaret etti. Ersoy'a ziyaretleri sırasında, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de eşlik etti.

İlk olarak Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ederek Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Hüseyin Şahin'den yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Ersoy, buradan Selimiye Camisi'ne geçti.

Ersoy, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilen ve 21 Temmuz'da açılışı yapılan Alparslan Türkeş Müze Evi'ni ziyaret etti.

Burada bir açıklama yapan Bakan Ersoy, bugün KKTC'ye sadece bakanlık olarak değil TİKA, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi bağlı kuruluşlarla geldiklerini belirtti.