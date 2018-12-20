TİKA Kolombiya'da Türkiye'yi tanıttı

BOGOTA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kolombiya'da düzenlenen Uluslararası Göçmen Festivali'nde Türkiye'nin bu alandaki hizmetlerini tanıttı.

Uluslararası Göçmen Haftası etkinlikleri, başkent Bogota'da, Bogota Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği festivalle sona erdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre festivalde Türkiye, bu ülkedeki TİKA Program Koordinatörlüğü yetkilileri ve kurumun tertiplediği Türk Dili ve Kültürü programına katılan öğrencilerinin çalışmalarıyla temsil edildi.

Festival katılımcılarına "Türkiye'nin göçmenlere sağladığı uluslararası yardımları tanıtan görseller ve video sunumları" sergilendi.

Türkiye'nin dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapıyor oluşu, festivale katılan uluslararası temsilcilere anlatılırken, TİKA standında konuklara baklava, mercimek köftesi ve cevizli çörek ikram edildi.

Türk Dili ve Kültürü öğrencileri küçük bir konser verirken Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk Çil de standı ziyaret ederek göçmenler konusunda uluslararası camiada farkındalık oluşturulmasının önemine işaret etti.

Açıklamada Çil'in, "Ülkemizin uluslararası iş birliği ve kalkınma kurumu olan TİKA, Güney Amerika'da ve dünyanın her köşesinde göçmenler için gerçekleştirdiği projeler ile örnek teşkil ediyor." ifadelerine yer verildi.

Festivale Avustralya, Ekvador, Bolivya ve Brezilya'nın büyükelçilik ve STK düzeyinde katılım sağladığı da vurgulandı.

