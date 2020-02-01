TİKA, Komorlar Birliği'nde 2017'den bu yana 172 projeyi hayata geçirdi

Başkanlık, ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 0,7'sini (6,470 kişi) oluşturan fiziksel engelli bireylere hareket özgürlüğü ile çevre ve konut alanlarında ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 200 tekerlekli sandalye temin etti.

AA muhabirinin, TİKA'dan edindiği bilgiye göre, Başkanlık, Türkiye ile Komorlar Birliği arasında ortaklık ve iş birliğinin geliştirilmesine katkı verilmesi amacıyla 2017'de başkent Moroni'de Program Koordinasyon Ofisini hizmete açtı.

ZUHAL DEMİRCİ - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Afrika'da ada ülkesi olan Komorlar Birliği'nde, 2017'den bu yana eğitimden tarıma, idari ve sivil altyapıdan acil insani yardıma kadar çeşitli alanlarda 172 projeyi hayata geçirdi.

Çeşitli sosyal sıkıntılar nedeniyle büyük yerleşim yerlerine göç etmek zorunda kalan evsiz veya teneke kulübelerde yaşayan yüzlerce yoksul Komorlu ailenin barınma sorununu ortadan kaldırmak amacıyla 32 briket makinesi hibe edildi.

Komorlar Birliği'ni etkisi altına alan ve çok sayıda can ve mal kaybına neden olan yağışların ardından Komorlar hükümeti, Türkiye'den yardım talebinde bulundu.

Söz konusu talebin ardından, TİKA aracılığıyla ülkede kullanılamaz hale gelen ve ada nüfusunun yaklaşık yüzde 70'ine içme ve kullanım suyu sağlayan Vouvoni su pompalama istasyonu rehabilite edilerek tekrar faaliyete geçirildi.

- "Radio de la Verite" isimli radyonun kurulumu gerçekleştirildi

Başkanlık, Afrika'da Mozambik ve Madagaskar ile okyanus komşusu Komorlar Birliği'nin 3 adasından biri olan Anjouan'a atletizm pisti, basketbol ve voleybol sahalarını içeren 2 bin kişilik FIFA ölçütlerinde stat yaptı.

Öte yandan, Moroni'den diğer adaların da tamamına hizmet verebilecek kapasiteye sahip "Radio de la Verite" isimli radyonun kurulumu gerçekleştirildi. Burada görev alacak 10 kişiye Moroni ile Türkiye'de kayıt ve reklam seslendirmesi, yayın otomasyon programı, yayına hazırlama teknikleri, mikrofon ve line kablo hazırlama, verici, anten ve radyo yayıncılığının temel ilkeleri konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.