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TİKA Meksika’da evsizlere mobil klinik ile ulaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 10:21 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan ve Meksika’nın başkenti Meksiko’da sokaklarda yaşayan yaklaşık 4 bin 500 ihtiyaç sahibine ulaşacak olan “Mobil Klinik” hizmete başladı.Tamamı TİKA tarafından tasarlanan ve yaptırılan Mobil Klinik, Meksiko şehrinin tarihi meydanında düzenlenen törenle hizmete girdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan ve Meksika’nın başkenti Meksiko’da sokaklarda yaşayan yaklaşık 4 bin 500 ihtiyaç sahibine ulaşacak olan “Mobil Klinik” hizmete başladı.
Tamamı TİKA tarafından tasarlanan ve yaptırılan Mobil Klinik, Meksiko şehrinin tarihi meydanında düzenlenen törenle hizmete girdi. Teslim törenine başta Meksiko Valisi Claudia Sheinbaum, Sağlık Bakanı Olivia Lopez, Sosyal Refah Bakanı Almudena Rojo, Türkiye’nin Meksiko Büyükelçisi Timur Söylemez’in yanı sıra valilik yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri katıldı. Meksiko Valisi Sheinbaum, yaptığı konuşmada Türkiye’den Meksika’ya yapılan bu yardımının kendileri için çok kıymetli olduğuna vurgu yaparak, büyük bir ihtiyacı karşıladığını kaydetti.
Büyükelçi Timur Söylemez ve TİKA Meksiko Koordinatörü Sarper Çınar ise, bu tip faaliyetlerle ülkeler arasındaki kardeşlik bağının pekiştiğini ve TİKA’nın Meksika’da yıldan yıla artan proje hacmiyle bu sürece büyük katkı sağladığını belirttiler.
“Türk halkından Meksika halkına” sloganıyla yollara çıkan araç, 11 metre uzunluğunda ve 10’ar metrekarelik iki kabiniyle yaklaşık 22 milyon nüfuslu Meksiko şehrinin birçok ilçesinde hizmet verecek. Ultrason ve röntgen çekilebilen Mobil Klinik, ayrıca temel sağlık ekipmanlarıyla genel sağlık taraması ve acil müdahalelere imkan sağlıyor.

TİKA Meksika’da evsizlere mobil klinik ile ulaşıyor

TİKA Meksika’da evsizlere mobil klinik ile ulaşıyor

TİKA Meksika’da evsizlere mobil klinik ile ulaşıyor

TİKA Meksika’da evsizlere mobil klinik ile ulaşıyor

TİKA Meksika’da evsizlere mobil klinik ile ulaşıyor

TİKA Meksika’da evsizlere mobil klinik ile ulaşıyor

TİKA Meksika’da evsizlere mobil klinik ile ulaşıyor

TİKA Meksika’da evsizlere mobil klinik ile ulaşıyor

TİKA Meksika’da evsizlere mobil klinik ile ulaşıyor

TİKA Meksika’da evsizlere mobil klinik ile ulaşıyor

TİKA Meksika’da evsizlere mobil klinik ile ulaşıyor

TİKA Meksika’da evsizlere mobil klinik ile ulaşıyor

TİKA Meksika’da evsizlere mobil klinik ile ulaşıyor
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