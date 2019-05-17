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TİKA Mısır'da engellilere ve ailelerine iftar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 01:57 | Son Güncelleme

TİKA Mısır'da engellilere ve ailelerine iftar verdi

KAHİRE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Mısır’da engelli ailelere yönelik eğitim, sağlık ve gündelik ihtiyaçların giderilmesi konularında hizmet veren Keyan Derneği ile Kahire’de iftar programı düzenledi.

TİKA Kahire Koordinatörü Muhammet Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftar programlarının bir paylaşım olduğunu dile getirerek, bu tarz faaliyetlerin iki toplum arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini söyledi.

Akçay, “Özellikle engelli bireyler ve onların aileleriyle bir araya gelerek iftar yapmak, onların duygularını paylaşmak insana tarifi mümkün olmayan bir mutluluk veriyor.” ifadelerini kullandı.

Başkent Kahire’nin kuzeyinde açık bir alanda düzenlenen iftar programına katılan 160 engelli çocuğa çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ayrıca program esnasında davetlilere yönelik çeşitli sosyal aktiviteler düzenlendi.

Programa 160 engelli, 200 engelli ailesi, Türk kurumlarının temsilcileri ve diğer davetliler ile birlikte yaklaşık 400 kişinin katıldığı bildirildi.

TİKA Ramazan ayında, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Mısır’da da iftarlık sıcak yemek dağıtımı, gıda kumanyası ve iftar programları ile ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaya çalışıyor.

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Engelliler iftar programı tika

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