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TİKA Orta Doğu'daki ecdat yadigarına sahip çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 16:22 | Son Güncelleme

TİKA, 2. Abdülhamid Han döneminin önemli projelerinden Hicaz Demiryolu'nun Amman İstasyonu'ndaki tarihi demir yolunun geçmişinin anlatılacağı müzenin yapımı ve istasyondaki 3 tarihi binanın restorasyonunu sürdürüyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sultan 2. Abdülhamid Han döneminin önemli projelerinden Hicaz Demiryolu'nun Amman İstasyonu'ndaki tarihi demir yolunun geçmişinin anlatılacağı müze yapımını sürdürüyor ve istasyondaki 3 tarihi binayı restore ediyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık tarafından 2017 yılında uygulamasına başlanan proje kapsamında Hicaz Demiryolu Amman Tren İstasyonu'nda, Hicaz Demiryolu tarihinin anlatılacağı bir müze binası inşa ediliyor.

Ayrıca, müze binasının yanında yer alan 3 adet istasyon binası, tarihi dokuları korunarak restore ediliyor.

3 bin metrekare kapalı alana sahip olacak müzede; 2. Abdülhamid'in mührünün bulunduğu raylar, lokomotifler, istasyonda haberleşme amaçlı kullanılan malzemeler, rayların tamirinde kullanılan aletler, fotoğraflar ve diğer müzeye ilişkin basılı malzemeler sergilenecek.

Hat üzerindeki istasyonların tarihi ses kayıtları eşliğinde, aslına uygun kıyafetleriyle kondüktörler, yolcular ve eşyalardan oluşan çok boyutlu bir sunumla istasyonun ilk yılları canlandırılacak.

Müzenin diğer katlarında ise diorama tekniğiyle diğer istasyonların maketlerinin sergilendiği bir bölüm bulunacak.

Müzenin yanındaki 3 tarihi bina restore edilerek sosyal faaliyetlerde kullanılacak. Restorasyon ve müze inşaatının 2020 yılının ilk aylarında tamamlanarak, Hicaz Müzesinin ziyaretçilerin hizmetine sunulması planlanıyor.

Bölge, projenin tamamlanmasıyla turizmin hareketlenmesi için bir cazibe merkezi haline getirilecek. Müze aynı zamanda, Ürdün ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından biri olan turizmi de destekleyecek.

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