TİKA Özbekistan'da Nevruz Bayramı etkinliği düzenledi

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Nevruzun karşılıklı saygı, hoşgörü, huzur, dayanışma, birlik, yenilenme ve bereketin bayramı olduğunu söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Taşkent Program Koordinatörlüğü, Nevruz kutlamalarının devam ettiği Özbekistan'da Nevruz Bayramı'nı kutlama etkinliği gerçekleştirdi.

Taşkent'teki bir mahalle muhtarlığı bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükelçi Er, Özbek vatandaşlarla, ilkbaharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı etkinliklerine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Er, Özbekçe yaptığı konuşmada, Nevruz’un karşılıklı saygı, hoşgörü, huzur, dayanışma, birlik, yenilenme ve bereketin bayramı olduğunu belirtti.

Türk dünyasının en önemli bayramı olan Nevruz’un bu sıfatlarıyla Orta Asya'dan Balkanlara, Ortadoğu’dan Kafkaslara kadar olan çok geniş bir coğrafyada kutlandığını anımsatan Er, Nevruz’un böyle bir büyük coğrafyada aynı heyecanla kutlanmasının, bu ülkeler ve halklar arasındaki tarihi ve kültürel müşterekliğin eşsiz bir numunesi olduğunu vurguladı.