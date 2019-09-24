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TİKA Pakistan'da 5 bin kitaplık çocuk kütüphanesi açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 11:33 | Son Güncelleme

TİKA Pakistan'da 5 bin kitaplık çocuk kütüphanesi açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da 5 bin kitaplık çocuk kütüphanesi açtı.

Ülkenin güneyindeki Karaçi kentinde yapılan açılışa, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak, TİKA Karaçi Koordinatörü İbrahim Katırcı ve Karaçi Valisi İftihar Şalvani katıldı.

Açılışta yaptığı konuşmada, kaliteli eğitimin Pakistanlı çocukların da hakkı olduğunu söyleyen Başkonsolos Uçak, "Türkiye de uzun zamandır Pakistan'la eğitim alanında iş birliği yapıyor. Pakistanlı öğrenciler Türkiye Bursları ile Türkiye'de lisans ve yüksek lisans eğitimleri alıyor." diye konuştu.

Karaçi Valisi Şalvani, TİKA'ya teşekkür ederek Karaçi'de 40 halk kütüphanesinin yenileme ve restore çalışmalarını yürüttüklerini, bunun için de TİKA'nın desteğini istediklerini ifade etti.

TİKA Karaçi Koordinatörü Katırcı da kütüphanede 5 bin kitap bulunacağını belirterek "Milletlerin eğitim olmadan büyümesine ve gelişmesine imkan yoktur. Bu yüzden TİKA olarak bu tarz projeleri, özellikle az gelişmiş bölgelerde hayata geçirerek eğitim kalitesini artırmayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

TİKA, ağustosta da bölgedeki okullarda okuyan 500 öğrenciye okul araç ve gereci yardımında bulunmuştu.

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Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak Pakistan Pakistan'ın Karaçi kenti TİKA Karaçi Koordinatörü İbrahim Katırcı

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