TİKA personelinden TUSAŞ ve TÜBİTAK'a ziyaret

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) çalışanları, "TİKA Ankara Buluşması" kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti.

Ziyaretlere, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun'un yanı sıra kurumun koordinatörleri ile yurt dışında görev yapan yerel asistanlar katıldı.

Program kapsamında ilk olarak TUSAŞ'ı ziyaret eden TİKA heyetine, TUSAŞ Kurumsal İletişim ve Pazarlama Başkanı Tamer Özmen eşlik etti.

TUSAŞ yetkilileri, TİKA heyetine, kurumun kuruluş süreci, kritik dönemde atılan önemli adımlar, savunma sanayi alanındaki üretim faaliyetleri ve gelecek hedeflerini anlatan bir sunum yaptı.

Sunumun ardından heyet, TUSAŞ'ın üretimi gerçekleştirilen yerli savunma sanayi ürünlerini yerinde inceledi. Daha sonra, T129 ATAK Helikopteri, T70 Genel Maksatlı Helikopter ve GÖKBEY'in üretildiği 10 numaralı binayı ziyaret eden heyet, Başkan Özmen'den bilgi aldı.

- TÜBİTAK'a ziyaret

TİKA heyeti daha sonra TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsüne gitti.