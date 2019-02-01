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TİKA personelinden TUSAŞ ve TÜBİTAK'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 18:35 | Son Güncelleme

TİKA çalışanları, "TİKA Ankara Buluşmaları" programı kapsamında TUSAŞ ve TÜBİTAK'ı ziyaret etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) çalışanları, "TİKA Ankara Buluşması" kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti.

Ziyaretlere, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun'un yanı sıra kurumun koordinatörleri ile yurt dışında görev yapan yerel asistanlar katıldı.

Program kapsamında ilk olarak TUSAŞ'ı ziyaret eden TİKA heyetine, TUSAŞ Kurumsal İletişim ve Pazarlama Başkanı Tamer Özmen eşlik etti.

TUSAŞ yetkilileri, TİKA heyetine, kurumun kuruluş süreci, kritik dönemde atılan önemli adımlar, savunma sanayi alanındaki üretim faaliyetleri ve gelecek hedeflerini anlatan bir sunum yaptı.

Sunumun ardından heyet, TUSAŞ'ın üretimi gerçekleştirilen yerli savunma sanayi ürünlerini yerinde inceledi. Daha sonra, T129 ATAK Helikopteri, T70 Genel Maksatlı Helikopter ve GÖKBEY'in üretildiği 10 numaralı binayı ziyaret eden heyet, Başkan Özmen'den bilgi aldı.

- TÜBİTAK'a ziyaret

TİKA heyeti daha sonra TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsüne gitti.

Enstitü Başkanı Doç. Dr. Lokman Kuzu ve diğer uzmanlar, TİKA personeline, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaret sırasında TÜBİTAK ve TİKA arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi temennisi de taraflarca dile getirildi.

TİKA heyeti, daha sonra, Uzay Uydu Yer İstasyonu'nda Rasat ve Göktürk 2 uyduları tarafından çekilen fotoğrafları inceledi ve bilgi aldı. Program, 6A ve imece uydunun üretildiği Temiz Oda ziyaretiyle sona erdi.

TİKA'nın her yıl düzenlediği, koordinatörler ile yerel asistanların buluştuğu ve 28 Ocak Pazartesi başlayan bu yılki "TİKA Ankara Buluşması", ziyaretlerin ardından sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
koordinatörler tika TUSAS TÜBİTAK yerel personel

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