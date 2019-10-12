TİKA, Tacikistan’ın eğitim altyapısına katkı sunmaya devam ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tacikistan’da yaklaşık bin öğrencisi bulunan Caloliddin Balhi İlçesi Enerji Kolejinin yemekhane binasını yenileyerek donanım desteği sağladı.

Tacikistan Cumhuriyeti Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığı ile işbirliği halinde gerçekleştirilen projede 1959 yılında inşa edilen ve kullanılmaz halde olan kolej yemekhane binası tamamen yenilendi ve yemekhanenin ihtiyaç duyduğu tüm ekipmanları temin edildi.

Açılış programında konuşan Tacikistan Cumhuriyeti Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Usmonali Usmonzoda, vermiş oldukları destekten ötürü TİKA’ya teşekkürlerini ileterek bundan sonrası içinde TİKA ile var olan verimli işbirliklerini devam ettirmek arzusunda olduklarını ifade etti.

T.C. Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal ise önümüzdeki dönemde de TİKA’nın insan hayatına dokunan projelere destek vermeye devam edeceğini ve Tacikistan için hayati bir öneme sahip olan enerji sektöründe istihdam edilecek ara kademe uzmanların yetiştirildiği bu tür bir okula destek vermekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kurdele kesim töreninin ardından yemekhane ve mutfak bölümlerini gezen heyet üyeleri TİKA tarafından gerçekleştirilen tadilat çalışmalarının ve temin edilen ekipmanların üst kalitede olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık bin öğrencisi bulunan Caloliddin Balhi ilçesi Enerji Kolejinde 137 öğretmen görev yapıyor. Kolejin 350 öğrenci kapasiteli yurdu bulunuyor ve şu an yurtta 217 öğrenci kalıyor. Kolej, enerji alanında çalışacak ara kademe elemanların yetiştirilmesinde ve CASA-1000 gibi bölgesel projelerin uygulanmasında görev alacak uzmanların yetiştirildiği en önemli eğitim kurumlarından birisi olarak hizmet veriyor.

Gerçekleştirilen proje ile hem söz konusu kolejin kapasitesinin arttırılması hem de bu okulda eğitim alan öğrencilerin daha iyi şartlarda ve hijyenik ortamda yemekhane hizmetinden faydalanmaları hedefleniyor.



