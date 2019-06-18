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TİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki tecrübesini paylaşmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 12:03 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen “Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi” kapsamında Arnavutluk, Moldova, Meksika Emniyet Teşkilatı’ndan toplam 70 emniyet mensubuna eğitim verildi.TİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki tecrübesini aktarmaya devam ediyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen “Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi” kapsamında Arnavutluk, Moldova, Meksika Emniyet Teşkilatı’ndan toplam 70 emniyet mensubuna eğitim verildi.
TİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki tecrübesini aktarmaya devam ediyor. TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasındaki protokol gereğince yürütülen "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında, dost ve kardeş ülkelerin emniyet teşkilatı mensuplarına yönelik tecrübelerin karşılıklı paylaşımı, ortak bilinç geliştirme ve terminolojide birlik sağlanması amacıyla verilen hizmet içi ve uygulamalı eğitimler sürüyor.
TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde Arnavutluk’tan 25, Moldova’dan 28, Meksika’dan 17 emniyet mensubuna uygulamalı eğitim verildi.
Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi 2007-2008 döneminde pilot ülke olarak seçilen Balkanlardan Arnavutluk’ta proje kapsamında göz yaşartıcı gazlar ve ilk yardım, toplumsal olaylara müdahale, grup dinamiği ve kitle psikolojisi, toplumsal olaylarda kullanılan gaz mühimmatları, zor kullanma araçlarının kullanımı ve suçlu taşıma teknikleri uygulamalı olarak “Toplumsal Olaylara Müdahale Esasları Eğitimi” (Çevik Kuvvet Temel Eğitimi) gerçekleştirildi.
Moldova’da “Spor Güvenliği Uygulama Eğitimi” ile spor mevzuatı irdelenmesi, soruşturma süreci, holiganizm ile mücadele yöntemleri, müsabaka güvenlik amirinin görevleri, spor güvenlik kuralları, çalışma esasları, müsabaka tedbirleri ve yöntemleri yerinde uygulamalı olarak iki ülke Emniyet teşkilatı personelleri ile karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunuldu.
Nisan ayında ülkemizde birinci ayağı gerçekleştirilen “Çocuk Polisi Temel Eğitimi Kursu”nun devamı olarak Meksika’da “Çocuk Polisi Eğitici Yetiştirme Kursu” gerçekleştirildi. Eğitimde kursiyerlere soruşturma ve ifade alma teknikleri, kayıp çocuk araştırma ve soruşturma teknikleri, ulusal ve uluslararası mevzuat-çocuk koruma kanunu, çocuğa kovuşturma aşamaları, kriminal profilleme ve pedofili, mağdur çocuklarla iletişim, delillerin toplanması ve muhafazası alanlarında eğitim verildi. Ayrıca, Meksika Tamaulipas Eyaletinde ülkemiz modelinde bir Çocuk Şube biriminin kurulması yönünde teşkilatlanmanın kurulacağı ve bu yönde ülkemiz modelinin baz alınmasının kendileri için önemli olduğu ifade edilerek gerekli çalışmalara da başlanılacağı ifade edildi.

TİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki tecrübesini paylaşmaya devam ediyor

TİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki tecrübesini paylaşmaya devam ediyor

TİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki tecrübesini paylaşmaya devam ediyor

TİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki tecrübesini paylaşmaya devam ediyor

TİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki tecrübesini paylaşmaya devam ediyor

TİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki tecrübesini paylaşmaya devam ediyor

TİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki tecrübesini paylaşmaya devam ediyor

TİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki tecrübesini paylaşmaya devam ediyor

TİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki tecrübesini paylaşmaya devam ediyor

TİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki tecrübesini paylaşmaya devam ediyor

TİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki tecrübesini paylaşmaya devam ediyor

TİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki tecrübesini paylaşmaya devam ediyor

TİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki tecrübesini paylaşmaya devam ediyor

TİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki tecrübesini paylaşmaya devam ediyor

TİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki tecrübesini paylaşmaya devam ediyor
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