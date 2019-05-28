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TİKA Ürdün'de ramazan yardımlarına devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 21:45 | Son Güncelleme

Başkent Amman'ın kuzeyindeki Suveylah bölgesi ile güneyindeki Madeba kentinde ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardımı yapıldı

AMMAN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), ramazan faaliyetleri kapsamında Ürdün'de ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardımında bulundu.

TİKA, Türk Hayır Cemiyeti'nin iş birliğiyle Amman'ın kuzeyindeki Suveyleh bölgesinde ihtiyaç sahibi 50 aileye gıda paketi dağıttı.

Dağıtım sırasında Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ile TİKA Amman Koordinatörü Kürşad Mahmat da hazır bulundu.

AA muhabirine konuşan Türk Hayır Cemiyeti Başkanı Muhammed et-Türk, yapılan yardımlar dolayısıyla TİKA ve Büyükelçi Karagöz'e teşekkür etti.

TİKA Amman Koordinatörü Mahmat da yardımlar kapsamında başkentin güneyindeki Madeba kentinde bulunan 50 Türkmen aileye gıda paketi ulaştırıldığını söyledi.

TİKA, ramazan yardımları kapsamında geçen hafta da Ürdün'ün Ceraş kentinde Filistinli 250 mülteci aileye gıda yardımında bulunmuştu.

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Amman suveyleh tika Ürdün yardım

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