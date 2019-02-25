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TİKA Ürdün'deki UNRWA okulunu yenileme çalışmalarını tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 21:42 | Son Güncelleme

TİKA Ürdün'deki UNRWA okulunu yenileme çalışmalarını tamamladı

AMMAN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ürdün'de Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bağlı kız okulunu yenileme çalışmalarını tamamladı.

Başkent Amman'daki Vahdet Mülteci Kampı bünyesinde yer alan kız okulunu AA muhabirine gezdiren TİKA Ürdün Koordinatörü Kürşad Mahmat, "4 aydır sürdürdüğümüz yenileme çalışmalarının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Geriye sadece okulun donanımının sağlanması kaldı." dedi.

Mahmat, okulu nisan sonu gibi hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

TİKA ile UNRWA, Vahdet Mülteci Kampı'ndaki kız okulu için geçen yıl ekim ayında anlaşma imzalamıştı. Söz konusu anlaşma, dördüncü sınıftan onuncu sınıfa kadar toplam bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü kız okulunun yenilenmesi ve donanımının sağlanmasını hedefliyordu.

Ürdün'deki 10 UNRWA Filistin mülteci kampından biri olan Vahdet Kampı'nda 57 bin kayıtlı mülteci bulunuyor.

TİKA Ürdün'deki UNRWA okulunu yenileme çalışmalarını tamamladı

TİKA Ürdün'deki UNRWA okulunu yenileme çalışmalarını tamamladı

TİKA Ürdün'deki UNRWA okulunu yenileme çalışmalarını tamamladı

TİKA Ürdün'deki UNRWA okulunu yenileme çalışmalarını tamamladı

TİKA Ürdün'deki UNRWA okulunu yenileme çalışmalarını tamamladı

TİKA Ürdün'deki UNRWA okulunu yenileme çalışmalarını tamamladı

TİKA Ürdün'deki UNRWA okulunu yenileme çalışmalarını tamamladı

TİKA Ürdün'deki UNRWA okulunu yenileme çalışmalarını tamamladı

TİKA Ürdün'deki UNRWA okulunu yenileme çalışmalarını tamamladı

TİKA Ürdün'deki UNRWA okulunu yenileme çalışmalarını tamamladı

TİKA Ürdün'deki UNRWA okulunu yenileme çalışmalarını tamamladı

TİKA Ürdün'deki UNRWA okulunu yenileme çalışmalarını tamamladı

TİKA Ürdün'deki UNRWA okulunu yenileme çalışmalarını tamamladı

TİKA Ürdün'deki UNRWA okulunu yenileme çalışmalarını tamamladı
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