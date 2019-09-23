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TİKA ve İHH'dan Bosna Hersek'te arama kurtarma eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 18:46 | Son Güncelleme

TİKA ve İHH'dan Bosna Hersek'te arama kurtarma eğitimi

FOCA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Bosna Hersek'in doğusundaki Foca şehrinde arama kurtarma eğitimine başlandı.

"Doğada arama kurtarma temel eğitimi" temasıyla düzenlenen ve bir hafta sürecek eğitime, Bosna Hersek'teki arama kurtarma ekiplerinden 32 kişi katılıyor.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşbirliği ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Milana Skipina, yaptığı açıklamada, eğitimin Bosna Hersekli arama kurtarma ekipleri için iyi bir fırsat olduğunu belirterek, TİKA ile İHH'dan çok şey öğrenebileceklerini vurguladı.

Arama kurtarma ekiplerinin, ülkede yaşanan kaza ve afetlerde daha iyi hizmet sunabilmek için bu tür eğitimlere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Skipina, "Eğitimin ilk günü teori ağırlıklı olacak, ilerleyen günlerde ise Tjentiste'nin kayalık ve dağlık alanlarında devam edecek." dedi.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı da kurum olarak Bosna Hersek'te her alanda olduğu gibi eğitim, sağlık ve kültür alanların da faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

TİKA'nın Bosna Hersek'te 2017'den beri benzer eğitimler düzenlediğini hatırlatan Alımcı, bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 400 kişiye eğitim verildiğini söyledi.

İHH Acil Yardım Koordinatörü Emre Yerli ise arama kurtarma eğitimlerinin diğer Balkan ülkelerinde de düzenleneceğini belirterek, İHH'nın programda eğitimci ve gözetmen statüsünde yer aldığını aktardı.

Foça Arama Kurtarma Ekibi Başkanı Nenad İkonic, eğitimin özellikle Tjentiste bölgesinde yapıldığına dikkati çekerek, Bosna Hersek'in 2 bin 386 metre rakımlı en yüksek dağı Maglic'in de bu bölgede bulunduğunu kaydetti.

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