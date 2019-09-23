TİKA ve İHH'dan Bosna Hersek'te arama kurtarma eğitimi

FOCA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Bosna Hersek'in doğusundaki Foca şehrinde arama kurtarma eğitimine başlandı.

"Doğada arama kurtarma temel eğitimi" temasıyla düzenlenen ve bir hafta sürecek eğitime, Bosna Hersek'teki arama kurtarma ekiplerinden 32 kişi katılıyor.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşbirliği ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Milana Skipina, yaptığı açıklamada, eğitimin Bosna Hersekli arama kurtarma ekipleri için iyi bir fırsat olduğunu belirterek, TİKA ile İHH'dan çok şey öğrenebileceklerini vurguladı.

Arama kurtarma ekiplerinin, ülkede yaşanan kaza ve afetlerde daha iyi hizmet sunabilmek için bu tür eğitimlere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Skipina, "Eğitimin ilk günü teori ağırlıklı olacak, ilerleyen günlerde ise Tjentiste'nin kayalık ve dağlık alanlarında devam edecek." dedi.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı da kurum olarak Bosna Hersek'te her alanda olduğu gibi eğitim, sağlık ve kültür alanların da faaliyet gösterdiklerini ifade etti.