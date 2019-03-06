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TİKA ve TRT’den Balkan ülkelerindeki medya mensuplarına eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

TİKA ve TRT’den Balkan ülkelerindeki medya mensuplarına eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde Balkan ülkelerinden Türkiye'ye gelen medya mensuplarına başkentte medya eğitimleri veriliyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Medya Teknikleri Eğitim Programı (METEP) kapsamında Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Hırvatistan’dan gelen 25 kişilik ilk grup eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Medya mensuplarına kameramanlık, ışık yönetmenliği, ses yönetmenliği ve görsel medya bilişim teknolojileri konularındaki eğitim programları TRT binasında teorik ve uygulamalı olarak anlatılıyor.

Alanında deneyimli eğitmenlerce verilen eğitimlerde, teknolojinin yüksek çözünürlüklü kameralarıyla tanışan medya mensupları ekipmanların sektörel faydalarını da öğrenme fırsatını yakalıyor.

Bu ayın sonuna kadar sürecek programda eski Yugoslavya’nın hemen her bölgesinden toplam 95 medya mensubunun eğitime katılması bekleniyor.

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Balkan ülkeleri tika TRT

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