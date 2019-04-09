TİKA ve Türkiye Maarif Vakfından Pakistan'a eğitim desteği

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Çakşehzat Erkek Kampüsü'nde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) sponsorluğunda öğrencilere tablet dağıtıldı. Programa, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut, TMV Pakistan Koordinatörü Selahattin Batur ile Türk Kızılaydan yetkililer katıldı. Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul, burada yaptığı konuşmada, "Türk kurumları TİKA ve TMV, Pakistan'da ele ele vererek hayatınızdaki en önemli anlardan biri olan mezuniyetinizi kutlamak için programa katıldı. Bundan dolayı memnuniyet ve mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Ayrıca bu program Türk kurumlarımızın Pakistan'daki eğitim sisteminin daha iyi olması için katkı sunmak ve eğitim tesislerini geliştirmek istediğinin işaretidir." ifadelerini kullandı. Pakistan'da bu tür destekleme çalışmalarına devam edileceğinin altını çizen Yurdakul, hem İslamabad hem de diğer şehirlerde böyle fırsatları daha fazla görmek arzusunda olduklarını belirtti. Büyükelçi Yurdakul, mezun öğrencilere başarılar diledi.

- 249 öğrenciye tablet hediye edildi TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut da TİKA'nın Pakistan'da özellikle eğitim alanında çok ciddi projelere imza attığını söyledi. Umut, "2010 yılının Mayıs ayından itibaren ciddi eğitim projeleri yaptık. Bugün burada TMV'nin iş birliğiyle yaptığımız proje de aslında birkaç ay önce başkanımızın burayı ziyareti sonrasında oldu. Bugün de buradaki öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmesi ve bilgiye rahat ulaşabilmesi için tablet hediye etmiş olduk." dedi. Dijital ve bilgiye daha rahat ulaşılabilecek bir çağda yaşandığına dikkati çeken Umut, "Bu projede başarılı öğrencilerimizin bilgiye ileriki yıllarda rahat ulaşabileceği bir proje olacak. TMV'den mezun olmuş 249 kız ve erkek öğrenciye tablet hediye ettik." şeklinde konuştu. - "Bundan sonra değişik projelerimiz olacak" TMV Pakistan Koordinatörü Selahattin Batur ise İslamabad'da bulunan TMV okulu mezunlarına TİKA Başkanı Serdar Çam'ın sözü üzerine 249 tablet dağıttıklarını vurguladı. Batur, "Programa Sayın Büyükelçi Yurdakul'un katılım sağlaması atmosferi güzelleştirdi. Bu program, her yönüyle TMV'nin iyi bir programı olarak adlandırabilecek hale geldi. Programda İslamabad mezunları için tablet dağıtımı yapıldı ancak diğer okullarımızın da beklentileri vardı. Bundan sonra Maarif mezunlarına yönelik TİKA'nın da desteğiyle değişik projelerimiz olacak." dedi.