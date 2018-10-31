TİKA Yemen'de bakanlık binasını donattı

ADEN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) mobilya ve teknolojik ekipmanlarla donattığı Yemen Ticaret ve Sanayi Bakanlığı binasının açılışı yapıldı.

Aden'de bulunan bakanlık binasının açılışına Yemen Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed el-Meytemi ve bazı Yemenli yetkililer ile TİKA Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı ve Türk Kızılayı'ndan temsilciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Meytemi, savaşta zarar gördükten sonra onarılan binanın donatılmasına verdiği destek nedeniyle Türk hükümetine teşekkür ederek, binanın açılmasının kendileri için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Meytemi, Türkiye'nin katkılarının, bakanlığın görevini yerine getirmesine yardımcı olacağını ifade etti.

TİKA Yemen Koordinatörü Sarı da TİKA'nın bakanlık binasının donatılmasına katkı sağlamasının, Yemen halkına karşı ahlaki bir sorumluluk ve insani bir çalışma olduğunu dile getirdi.

TİKA, 2015'te Husiler ile Yemen'de meşru yönetime destek veren güçler arasında yaşanan çatışmalarda zarar gören ve onarılan binanın mobilya, bilgisayar, kamera ve bazı araç gereçlerle donatılmasını üstlenmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

