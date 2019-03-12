TİKA'dan 12 ülkede acil tıp kapasite artırma programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 12 ülkeyi kapsayan acil tıp kapasite artırma eğitimlerine Cibuti ve Çad'da başladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Başkanlık, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ve Türkiye ile Sudan sağlık bakanlıkları iş birliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 12 ülkede yapılması kararlaştırılan eğitimlerin ilkini Cibuti ve Çad'da gerçekleştirdi.

TİKA tarafından yürütülen Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) kapsamında 2017'de başlayan acil tıp eğitim programını tamamlayan 58 Sudanlı Acil Tıp Eğitmeni, tecrübelerini, İİT üyesi 12 ülkedeki Acil Tıp Personeline 2019 itibarıyla aktarmaya başladı.

İİT üyesi ülkeler nezdinde Afet ve Acil Durum Müdahalelerine yönelik eş güdüm ve ortak kapasitenin oluşturulması hedefiyle Cibuti ve Çad'da düzenlenen eğitimlerde, Sudanlı ve Türk eğitmenlerden oluşan ekipler, bu iki ülkede 60 kişilik Acil Servis Birimi personeline eğitimler verdi.

Eğitimler için ihtiyaç duyulan medikal malzeme, maket, tıbbi ekipmanlar TİKA tarafından Cibuti Cumhuriyeti ve Çad Cumhuriyeti sağlık bakanlıklarına temin edildi.