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TİKA'dan 4 ülkeden kursiyerlere güvenlik kamera sistemleri eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 11:47 | Son Güncelleme

TİKA'dan 4 ülkeden kursiyerlere güvenlik kamera sistemleri eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve İstanbul Ticaret Odasının (İTO) iş birliğinde yürütülen "Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Programı" (TÜRKMEK) kapsamında Kamerun, Nijer, Burkina Faso ve Haiti'den gelen 15 kursiyere "güvenlik kamera sistemleri" eğitimi veriliyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRKMEK projesi kapsamında, önemli bir iş alanı haline gelen güvenlik sistemleri ile ilgili söz konusu ülkelerden gelen kursiyerlere yönelik eğitimler geçen haftadan bu yana sürüyor. Eğitimler, İstanbul Taşdelen İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki atölyelerde okul öğretmenleri tarafından veriliyor.

Eğitimler boyunca kursiyerlere mesleki bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra Türkiye'de güvenlik kamera sistemleri alanında faaliyet gösteren firmaların ürün ve hizmetlerinin de tanıtılması ve muhtemel iş birliklerinin temelinin atılması planlanıyor. Yaklaşık 7 hafta sürecek eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerler sertifikalarını alacak.

TÜRKMEK projesi kapsamında eğitimler 2012'den bu yana devam ederken, şimdiye kadar bin 300'ü aşkın kişi kursiyer oldu.

Bu arada, sosyal ve kültürel programlarla desteklenen TÜRKMEK eğitim programlarındaki kursiyerler, Türkiye'nin tarihi ve turistik güzelliklerini tanıma imkanı da elde ediyor.

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4 ülke güvenlik kamera sistemleri eğitimi tika

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