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TİKA'dan Afgan basın mensuplarına iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 21:24 | Son Güncelleme

TİKA'dan Afgan basın mensuplarına iftar

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif ofisi tarafından Afgan basın mensuplarına iftar verildi.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, iftar programına televizyon, gazete, radyo, internet sitesi temsilcileri ile Belh vilayetinden basın mensuplarının katıldığı bildirildi.

İftar programında basın mensuplarına TİKA faaliyetlerinin anlatıldığı ifade edilen açıklamada, TİKA'nın ramazan ayı boyunca iftar ve yardım faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi.

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Afganistan

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