TİKA'dan Afgan kadınlara meslek edindirme kursu

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-i Şerif Ofisi tarafından Bağlan vilayeti Pul-u Humri şehrinde, Kültür İşleri Müdürlüğünün iş birliğinde kadınlara yönelik Türkçe ve meslek edindirme kursları devam ediyor.

TİKA Mezar-ı Şerif ofisinden yapılan açıklamada, Afganistan genelinde eğitim ve sağlık sektörleri başta olmak üzere birçok alanda önemli projelere imza atan TİKA'nın, Bağlan vilayetinde de kadınların sosyal statülerinin geliştirilmesi ve aile ekonomilerine katkıda bulunmaları amacıyla dikiş, nakış ve kuaförlük kurslarının yanı sıra Türkçe, okuma yazma ve Kuran'ı-Kerim kurslarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dikiş kursu öğrencilerden Marina Resli, yaklaşık üç ay önce Bağlan yerel medyasında yayınlanan bir duyurudan TİKA'nın kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarını öğrendiğini belirterek "Bağlan Kültür İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle açılacak kurslara müracaat ettim. Dikiş kursuna devam ediyorum. Şu an kendimi çok mutlu ve daha güçlü hissediyorum. Dikiş kursunu başarıyla bitirdiğim zaman aile bütçeme katkıda bulunacağım.'' diye konuştu.