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TİKA'dan Afgan öğretmenlere kapasite geliştirme eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 16:29 | Son Güncelleme

TİKA'dan Afgan öğretmenlere kapasite geliştirme eğitimi

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Afganistan Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlediği kapasite geliştirme eğitimini tamamlayan Afgan öğretmenlere sertifikaları verildi.

Sertifika törenine, Afganistan Eğitim Bakanı Mirveyis Belhi, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Yiğit Canay, TİKA'nın Kabil Koordinatörü Recai Kılınç, Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot ve öğretmenler katıldı.

TİKA'nın Kabil Koordinatörü Kılınç, konuşmasında, TİKA'nın Afganistan'da farklı alanlarda yüzlerce projeyi hayata geçirdiğini söyledi. TİKA'nın eğitim alanında da Afganistan'da onlarca projeyi gerçekleştirdiğini ifade eden Kılınç, bu projeler kapsamında öğretmenlere yönelik başlattıkları kapasite geliştirme eğitiminin başarılı şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Kapasite geliştirme eğitimi sayesinde şu ana kadar 23 programda 4 bin öğretmene eğitim verildiğini kaydeden Kılınç, ''Öğretmenlerin, burada aldıkları eğitimi hem öğrencilerine hem çevresine aktarmasını temenni ederim'' dedi.

Afganistan Eğitim Bakanı Belhi de Afganistan eğitim altyapısının iç savaş nedeniyle tamamen yok olduğunu vurguladı.

Ülkede eğitim alanında yapılan yatırımın çok önemli olduğunu dile getiren Belhi, bu konuda TİKA'nın hayata geçirdiği projelerden dolayı teşekkür etti.

Bakan Belhi, TİKA'nın öğretmenlere yönelik düzenlediği kapasite geliştirme eğitiminin verimli olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından eğitimini tamamlayan 135 öğretmene sertifikaları takdim edildi.

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Afganistan tika

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