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TİKA'dan Afgan öğretmenlere kapasite geliştirme eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 17:51 | Son Güncelleme

TİKA'dan Afgan öğretmenlere kapasite geliştirme eğitimi

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Afganistan Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlediği kapasite geliştirme eğitimini tamamlayan Afgan öğretmenlere sertifikaları verildi.

Sertifika törenine, Afganistan Eğitim Bakanı Mirveyis Belhi, Bakan Yardımcısı Marcan Matin, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Müsteşarı Yiğit Canay, Milli Eğitim Bakanlığı Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü Huriye Can Eser, TİKA'nın Kabil Koordinatörü Recai Kılınç ve öğretmenler katıldı.

TİKA Kabil Koordinatörü Kılınç, törenin açılışında yaptığı konuşmada, 24 Haziran-3 Temmuz'da TİKA'nın Kabil ofisi olarak eş zamanlı olarak düzenledikleri 3 eğitim programını başarıyla tamamlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Eğitim programı kapsamında Afganistan Eğitim Bakanlığı personeline öğretim programı ve müfredat hazırlama konularının öğretildiğini ifade eden Kılınç, farklı illerden gelen öğretmenlere yönelik olarak da öğretmenlerin eğitim sistemindeki rolü, sınıf yönetimi ve liderlik, öğretmen-öğrenci ilişkilerinde olumlu iletişim, öğrenme yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme konularında eğitim verildiğini belirtti.

Kılınç, lise okul yöneticilerine yönelik ise liderlik, insan kaynakları yönetimi, kurum kültürü, süreç yönetimi ve uluslararası alanda yaygın olarak kabul görmüş ''kurumlarda mükemmellik modeli'' konularında dersler verildiğini kaydetti.

Afganistan Eğitim Bakanı Belhi de Türkiye'nin Afganistan'a yaptığı yardımların en önemlilerinden birinin de eğitim alanında olduğunu vurguladı.

Afganistan'da 220 bin öğretmenin bulunduğunu dile getiren Belhi, bunlardan 75 bininin henüz kapasite geliştirme eğitimini görmediğine işaret etti. Bakan Belhi, TİKA'nın kapasite geliştirme programı kapsamında bu sorunu da çözebileceklerinin altını çizdi.

Belhi, ''Eğitim programlarına katılan öğretmenlerimizden ricam, öğrendikleri konuları başka meslektaşlarıyla paylaşması.'' dedi.

Eser ise ''Öğrencisinin kalbine giremeyen, zihnine giremez. Bu eğitimlerle biz size sadece bir kapı açtık. O kapıdan yürüyerek başarıya ulaşacak olan sizlersiniz. Sertifikayı alan tüm meslektaşlarımı tebrik ediyorum.'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğretmenlere sertifikaları takdim edildi.

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