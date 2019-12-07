TİKA'dan Afgan öğretmenlere STEM eğitimi

Türkiye'nin son 18 yılda Afganistan'a çeşitli alanlarda kalkınma yardımları yaptığını ifade eden Erongun, Afganistan'ın Türkiye'nin en çok kalkınma yardımı yaptığı ülke olduğunu, bu yardımların ulaştırılmasında TİKA'nın önemli rol üstlendiğini belirtti.

Törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Kabil Büyükeçiliği Müsteşarı Erongun, Türkiye ve Afganistan arasında bin yıllara dayanan güçlü kardeşlik bağlarının bulunduğunu, son yüzyılda Mustafa Kemal Atatürk ve Şah Amanullah Han arasındaki dostluk ilişkileri sonucunda bu bağın daha da güçlenerek perçinleştiğini söyledi.

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 80 Afgan öğretmene Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitim Programı (STEM) alanında eğitim verildi.

Erongun, Türkiye'nin, Afganistan'daki eğitime büyük önem verdiğini, bu çerçevede hem Büyükelçilik yan birimleri vasıtasıyla hem de Türkiye'deki üniversitelerde yükseköğrenim burslarıyla bu yardımlarına devam ettiğini kaydetti.

''TİKA'nın Trakya Üniveritesi ile başlattığı Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Programı'nın (STEM) ilk neticelerini almaktayız.'' diyen Erongun, nisan ayında 23 öğretmenin eğitimiyle başlayan sürecin bugün 80 mezun verdiğinin altını çizdi.

Erongun, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin bu bilgileri yeni nesillere de aktarmasını beklediklerini vurguladı.

Kabil il Eğitim Müdürü Guvara da iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerin derinliğine değinerek Türkiye'nin gerek eğitim alanında gerekse de diğer alanlarda yaptığı yardımlarla Afganistan'ın en sadık dostu olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.

TİKA Kabil Koordinatörü Çal ise STEM hakkında bilgi vererek ''Bundan sonraki süreçte de Afganistan'ın öğretmen kadrosuna bu eğitimi kazandırmayı hedefliyoruz.'' dedi.

Törenin sonunda eğitimi başarıyla bitiren öğretmenlerin sertifikaları takdim edildi.

