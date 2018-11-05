TİKA'dan Afganistan'a 3 proje daha

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde 3 önemli projeyi hayata geçirdi. Projeler kapsamında Belh Üniversitesi Eğitim Fakültesi çevre düzenlemesi ve yeşillendirilmesi, İstiklal Lisesi'nin restorasyonu ve çevre düzenlemesi ve kadınlara özel medrese yapıldı. Belh Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen törene TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, Belh Vali Yardımcısı Şucauddin Şuca, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörlüğü yetkilileri ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Belh Vali Yardımcısı Şuca, TİKA'nın 2004 yılından beri Afganistan'da çok önemli projelere imza attığını söyledi. TİKA'nın özellikle eğitim alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerin önemli olduğunu ifade eden Şuca, bundan sonra da yardımlarının devamını istediklerini belirtti. - ''Faaliyetlerimiz hasbidir hesabi değildir'' TİKA Başkan Yardımcısı Er, iki ülke arasındaki dostluk ilişkisinin çok eskilere dayandığını ve bu ilişkilerin Mustafa Kemal Atatürk ile Amanullah Han döneminde daha da güçlendiğini kaydetti.

Türkiye'nin Afganistan'a ayrı bir önem verdiğini dile getiren Er, bu nedenle diğer ülkelerde tek ofisi olan TİKA'nın Afganistan'da 3 ofisiyle yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı. Er, TİKA'nın Afganistan'daki faaliyetlerinin kardeşlik hukukuna uygun olduğunun altını çizdi. Afganistan'daki ilk tıp fakültesi ve ilk modern hastaneyi Türkiye'nin kurduğunu hatırlatan Er, ''Faaliyetlerimiz hasbidir, hesabi değildir.'' dedi. Er, Afganistan'daki faaliyetlerinin artarak devam edeceğini söyledi. - ''İki halk kardeş gibidir'' Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Alpay, Türk ve Afgan halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkisinin, gücünü köklü ortak tarih ve kültürden aldığını söyledi. Alpay, iki halkın zor anında diğerinin yardımına koşan iki kardeş gibi olduğunu ifade etti. Alpay, ''Sürekli gelişen bu dostluk ve kardeşlik ilişkisinin bir yansıması olarak, Türkiye, Afganistan'ın her anlamda gelişmesi ve Afgan halkının daha müreffeh bir geleceğe sahip olması yolunda katkıda bulunmayı sürdürmektedir.'' diye konuştu.

Bu bağlamda başkonsolosluk, TİKA temsilciliği, Türkiye Diyanet Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Türk Kızılayı ve Türkiye Maarif Vakfı işbirliğinde Afganistan'ın kuzey vilayetlerinde yeniden imar, sürdürülebilir kalkınma, insani yardım, eğitim, sağlık, tarım alanlarında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkonsolos Alpay, sözlerine şöyle devam etti: ''Ülkemizin 2017 yılı resmi kalkınma yardımları 8,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bunun içinde en büyük payı 7,2 milyar dolarla insani yardımlar aldı.

Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre, ülkemiz söz konusu yardımla dünyanın en cömert ülkesi konumunu korumuş, dünya sıralamasında diğer tüm ülkeleri geride bırakarak ilk sırayı almıştır.

Türkiye, insani ve kalkınma yardımları ile bugün insani diplomasi alanında önde gelen ülkelerden biridir. Türkiye, artan imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde, gerek yakın çevresinde gerek uluslararası düzeyde güvenlik, istikrar ve refahın sağlanması amacıyla, dış politikasını 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' ilkesi ve 'Girişimci ve İnsani' bir yaklaşımla yürütmektedir.