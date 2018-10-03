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TİKA'dan Afganistan'da 20 bin kişiye sağlık hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 12:22 | Son Güncelleme

TİKA'nın yaptırdığı Şadiyan Kliniği, bölgedeki 20 köye sağlık hizmeti sağlıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) geçen yıl yapımını tamamladığı Şadiyan Kliniği, bölgede bulunan 20 köydeki 20 bin kişiye sağlık hizmeti veriyor.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Mezar-ı Şerif şehrine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Şadiyan Köyü'nde hizmet veren klinik, günde yaklaşık 50 hastaya hizmet sağlıyor.

Bölgede yer alan 20 köydeki yaklaşık 20 bin kişiye sağlık hizmeti sunan klinikte, özellikle kış aylarında sel ve su taşkınları gibi nedenlerle şehirle irtibatı kesilen bölge halkının temel sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor. Klinikte, dahiliye, aşı, kadın doğum ve küçük cerrahi operasyonların yapıldığı bölümler yer alıyor.

TİKA'ya söz konusu hizmeti dolayısıyla teşekkür eden bölge halkı, klinik yapılmadan önce köylerinin özellikle kış mevsiminde büyük sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.

Köyleri Mezar-ı Şerif'e bağlayan ulaşım yollarının, kışın kar, yağmur ve sel nedeniyle kapandığını anlatan bölge halkı, TİKA'nın yaptırdığı kliniğin sağlık hizmetleri ile ilgili sorunlarını giderdiğini kaydetti.

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tika Afganistan Şadiyan Kliniği

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