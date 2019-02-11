TİKA’dan Afganistan’da bin aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından Afganistan’da ihtiyaç sahibi bin aileye acil gıda yardımı sağlandı.
TİKA, dünyanın farklı coğrafyalarında kimsesiz, hayatlarını zor şartlar atında sürdürmekte olan ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatarak ekmeğini paylaşmaya devam ediyor.
TİKA, Afganistan’ın kuzey bölgesinde yer alan Kunduz vilayetinde bölgedeki iç çatışmalar nedeniyle evlerini terk ederek ve kış mevsimi nedeniyle zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren ihtiyaç sahibi bin aileye pirinç, un, sıvı yağ, barbunya, yeşil çay, toz şeker ve salçadan oluşan gıda malzemesi desteğinde bulundu. Gıda yardımından faydalanan aileler, Türkiye’ye, TİKA’ya ve Türk milletine teşekkürlerini iletti.
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