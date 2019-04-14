TİKA'dan Afganistan'da eğitime destek

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif ofisince tadilatı tamamlanan Mezar-ı Şerif'in en büyük ve köklü liselerinden biri olan ve 7 binin üzerinde erkek öğrencinin eğitim gördüğü Bahter Lisesinin 8 sınıflık ek binası hizmete açıldı.

Afganistan'ın Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif'te bulunan lisenin bahçesinde düzenlenen okulun açılış törenine, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Ali Özgün Öztürk, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, Belh Vali Yardımcısı Şucauddin Şuca, İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, Belh Vilayeti Maarif Müdürü Aliullah Amiri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Belh Vali Yardımcısı Şuca, Afganistan'ın kalkınması, altyapısının geliştirilmesi ve özellikle eğitim, sağlık başta olmak üzere yaptığı projeler için Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Öztürk de TİKA'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin dost ve kardeş ülkelerde kalkınma yardımlarını planlayan ve uygulayan bir yardım kuruluşu olduğunu, Balkanlarda, Orta Asya, Afrika, Doğu Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde proje ve faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı.