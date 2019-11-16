HABER

TİKA'dan Afganistan'da savaş mağduru bin aileye yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 12:17 | Son Güncelleme

TİKA'dan Afganistan'da savaş mağduru bin aileye yardım

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan'ın Tahar ve Faryab vilayetlerinde savaş mağduru bin aileye acil gıda yardımı yapıldı.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre, acil insani yardım kapsamında, Tahar vilayetinin Yengi Kale, Derkad, Hoca Bahauddin, Çah Ab, Hoca Gar ve Baharak ilçeleri ile Faryab vilayetinin Kurgan ilçesinde son dönemde meydana gelen terör olayları ve iç çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen ve zor şartlar altına yaşamlarını sürdüren bin aileye acil gıda desteğinde bulunuldu.

Açıklamada, acil insani yardım kapsamından dağıtılan gıda paketlerinin içerisinde, un, pirinç, yağ, toz şeker, yeşil çay, salça, tuz ve barbunyanın bulunduğu kaydedildi.

Eşi döverek öldürmüştü... Suriyeli kadın 2 aylık hamile çıktıEşi döverek öldürmüştü... Suriyeli kadın 2 aylık hamile çıktı
Akciğer kanseri, her 5 kanserden ölüm vakasının birinden sorumluAkciğer kanseri, her 5 kanserden ölüm vakasının birinden sorumlu
Savunma Sanayi Başkanı: 'S-400'ler Depoda Bekletmek İçin Alınmadı'Savunma Sanayi Başkanı: 'S-400'ler Depoda Bekletmek İçin Alınmadı'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bizde o kadar çok mağdur aile var ki, valiler köyleri bi geziverin. mercedesle değil motosikletle giderseniz varırsınız köye.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belediye personelinin eziyet ettiği köpeği vali sahiplendi

Belediye personeli eziyet etmişti! Güzel haber geldi

Sakarya'da kaçak kesilen 20 ton ete el konuldu

Sakarya'da ele geçirildi! İğrenç olay

Tren raydan çıktı, ekipler seferber oldu

Tren raydan çıktı, ekipler seferber oldu

Evlerine üç kez silahlı saldırı düzenlendi! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar

Evlerinde ölüm korkusuyla yaşıyorlar

MSB duyurdu: Türkiye ve Rusya'nın yedinci kara devriyesi tamamlandı

MSB bu fotoğraflarla duyurdu!

Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! İşte yapay zekalı İHA'lar...

Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! İşte yapay zekalı İHA'lar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.