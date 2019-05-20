TİKA'dan Afganistan’da yetim çocuklara iftar

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi, ramazan faaliyetleri çerçevesinde Mezar-ı Şerif Yetimhanesinde kalan 100 yetim çocuğa iftar verdi.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinin bahçesinde düzenlenen iftar programında konuşan Mezar-ı Şerif Yetimhane Müdürü Ruhefza Ekberi, yardımlarından ve yetimlere yönelik çalışmalarından dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA'nın, her zamanki gibi yanlarında olduğunu gösterdiğini ifade eden Ekberi, "Dünya yetimler günü" dolayısıyla yapılan bu iftar programının da çok anlamlı olduğunu söyledi.

