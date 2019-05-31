TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ramazan ayı dolayısıyla Afganistan'ın batısındaki vilayetlerde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Herat il merkezinde ve Goryan, Golran ve Turgundu ilçeleriyle Badgis ve Nimruz vilayetlerinde ihtiyaç sahipleri ve bazı kuruluşlara temel gıda maddelerinden oluşan 500 paketlik gıda yardımı yapıldığını söyledi.

TİKA'nın ramazanda dünyanın her tarafında ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştığını ifade eden Çınar, ramazan dışında da her türlü afet ve acil durumunda tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Herat Temsilcisi Eminullah Azadani de Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk ve kardeşliğin sadece devlet düzeyinde değil, Türk ve Afgan halkları arasındaki da görüldüğünü kaydetti.

