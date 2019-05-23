TİKA'dan Afganistan'daki mezun öğrencilere iftar

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi, Türkiye ve Afganistan'daki üniversitelerden mezun öğrencilere iftar programı düzenledi.

Tadilat ve donanımı TİKA tarafından tamamlanan Hoca Ahmet Yesevi Türk Kültür Merkezi'ndeki iftar programına Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray, kurum yetkilileri, Hikmet İlim Kültür Merkezi Derneği, Türkiye Mezunları Derneği üyeleri ve Belh Üniversitesi Türkoloji Bölümü mezunları katıldı.

Katılımcılar, program dolayısıyla TİKA ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

İftar programı, Türkoloji mezunlarının sahneledikleri tiyatro gösterisiyle son buldu.

