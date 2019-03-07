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TİKA'dan Afganistan'daki savaş mağduru bin aileye yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 08:14 | Son Güncelleme

TİKA'dan Afganistan'daki savaş mağduru bin aileye yardım

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisince, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Deşti Kale ilçesinde savaş nedeniyle mağdur olan bin aileye gıda ve battaniye yardımında bulunuldu.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Tahar vilayetinin Deşti Kale ilçesinde terör faaliyetleri nedeniyle evlerinden olan ve kış mevsimi nedeniyle zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan ihtiyaç sahibi bin aileye acil gıda ve battaniye yardımı yapıldığı bildirildi.

Yardım paketlerinde pirinç, un, sıvı yağ, barbunya, yeşil çay, şeker, salça ve battaniye bulunduğu ifade edilen açıklamada, TİKA'nın dünyanın farklı coğrafyalarında kimsesiz, hayatlarını zor şartlar atında sürdürmeye çalışan ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatarak ekmeğini paylaşmaya devam ettiği kaydedildi.

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