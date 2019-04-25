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TİKA'dan Afganistan'daki selzedelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 09:27 | Son Güncelleme

TİKA'dan Afganistan'daki selzedelere yardım

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisince, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde sel nedeniyle evlerinden olan bin aileye gıda ve çadır desteğinde bulunuldu.

TİKA Mezar-ı Şerif ofisinden yapılan açıklamada, doğal afet nedeniyle zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan ihtiyaç sahibi bin aileye acil gıda yardımı ve 750 aileye de çadır dağıtımı yapıldığı bildirildi.

TİKA'nın, Faryab'da sel felaketinden en fazla etkilenen ailelere dağıttığı yardım paketlerinin pirinç, un, sıvı yağ, barbunya, yeşil çay, toz şeker ve salçadan oluştuğu kaydedilen açıklamada, TİKA'nın, dünyanın farklı coğrafyalarında zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ailelere yardım elini uzatarak ekmeğini paylaşmaya devam ettiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan faryab tika

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