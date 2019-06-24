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TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 13:02 | Son Güncelleme

TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere yardım

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Afganistan'ın güneyindeki Kandahar kentinde 200 yetim çocuğa okul çantası dağıtıldı.

Şehit Abdul Ehad Yetimhanesinde düzenlenen dağıtım törenine Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, TİKA Kabil Koordinatörü Recai Kılınç, Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot katıldı.

Burada kısa bir konuşma yapan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul, Türkiye'nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla Afganistan'daki yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Ertuğrul, Türkiye'nin, yetimlere yardım konusuna ayrı bir önem verdiğini ifade ederek, Kandahar'da da bir yetimhane yapmayı düşündüklerini belirtti.

TİKA Kabil Koordinatörü Recai Kılınç da Kandahar'daki Şehit Abdul Ehad Yetimhanesinde 200 yetim çocuğa okul çantası dağıttıklarını aktardı.

Kılınç, TİKA'nın Afganistan'ın farklı bölgelerinde yetimlere yönelik çalışma yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini de kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Kandahar tika

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