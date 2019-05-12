TİKA'dan Afganistan'ın Belh Üniversitesi öğrencilerine iftar

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisince, Afganistan'daki Belh Üniversitesi kız öğrenci yurtlarında kalan bin öğrenciye iftar verildi.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Afganistan'ın diğer vilayetlerinden Belh Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören bin kız öğrenciye, TİKA tarafından iftar programı düzenlendiği belirtildi.

TİKA'nın, paylaşma ayı ramazanın ruhuna uygun olarak iftarını ve ekmeğini paylaşmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, ramazan ayında bu tür yardımların devam edeceği vurgulandı.

