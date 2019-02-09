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TİKA’dan Afganistanlı doktorlara destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 11:00 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından İslam Kalkınma Bankası, Afganistan İslam Tıp Derneği (AIMA) ve Sağlık Medeniyet Derneği işbirliğinde Afganistanlı doktor heyete uygulamalı tıp eğitimi verildi.Cerrah, iç hastalıkları, çocuk doktoru ve göz doktoru uzmanlardan oluşan 10 kişilik heyete, uzmanlık alanlarına göre Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 8 Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 aylık uygulamalı tıp eğitimleri verildi.Eğitimini başarıyla tamamlayan doktorlar için TİKA’da sertifika töreni düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından İslam Kalkınma Bankası, Afganistan İslam Tıp Derneği (AIMA) ve Sağlık Medeniyet Derneği işbirliğinde Afganistanlı doktor heyete uygulamalı tıp eğitimi verildi.
Cerrah, iç hastalıkları, çocuk doktoru ve göz doktoru uzmanlardan oluşan 10 kişilik heyete, uzmanlık alanlarına göre Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 8 Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 aylık uygulamalı tıp eğitimleri verildi.
Eğitimini başarıyla tamamlayan doktorlar için TİKA’da sertifika töreni düzenlendi. Törene TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, İslam Kalkınma Bankası Bölge Müdürü Salah Jelassi, TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi (DİOD) Başkanı Uğur Tanyeli, Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal ile Afganistanlı doktorlar ve TİKA yetkilileri katıldı.
Törende konuşan Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, Afganistan’ın TİKA için çok önemli olduğunu ve 3 program koordinasyon ofisiyle Afganistan’da proje gerçekleştirdiklerini söyledi. TİKA’nın özellikle 2002’den sonra ofis sayısını hızla artırarak 59 ülkede 61 ofisiyle 5 kıtada proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini söyleyen Nurdun, “Biz gittiğimiz ülkelerde gerçekleştirdiğimiz projeleri talep odaklı yapıyoruz. Oradaki insanlara neye ihtiyaçları olduklarını sorup ona göre proje üretiyoruz.” dedi. Nurdun, projeye destek veren İslam Kalkınma Bankası, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Afganistan İslam Tıp Derneğine teşekkür etti.
Prof. Dr. Özkan Ünal da, “Öncelikle ailelerini çocuklarını bırakarak Türkiye’de 2 ay boyunca eğitimlere katılan doktorlarımızı tebrik ediyorum. Projenin süresinin uzun olması gerçekten çok güzel sonuçlar ortaya koydu. Bu proje özel bir proje çünkü 2 ay boyunca 8 hastanede uygulamalı eğitim verildi.” şeklinde konuştu.
Afganistan İslam Tıp Derneği Başkanı Sayed Khalid Rashid de, “Afganistan’da şartlar çok zor ve ülkemiz zor günler geçirdi. Böyle büyük bir proje ile bize destek olan başta TİKA olmak üzere herkese teşekkür ederim. 2 ayda burada çok şey öğrendik. Böyle projelerin devam etmesini ve Türk doktorların bize danışmanlık yapmaya devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.

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