TİKA’dan Afrika ülkesi Komorlar’da çiftçilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afrika ülkesi Komorlar’da gerçekleştirilen tarım projesinin ikinci ayağı tohum ve çeşitli tarım ekipmanı teslimatıyla tamamlandı.

Afrika’nın güneyindeki adalardan oluşan Komorlar Birliği’nde tarımın geliştirilmesi ve sermayesi olmayan çiftçilerin tohum ve tarımsal giderlerini karşılamak amacıyla farklı tarım ürünlerine ait tohumlar ve tarımsal ekipmanlar TİKA tarafından temin edildi. Proje çiftçi ailelerin geçimlerini sürdürmelerine imkân sağlarken, ülkede tarım sektörünün gelişmesine de katkı sağlayacak. Başkent Moroni’de dağıtımı yapılan tohum ve ekipmanlar, Balıkçılık, Çevre ve Tarım İşlerinden Sorumlu Tarım Bakanlığına bağlı Komorlar Tarım Kooperatifler Birliğinin Njazidja, Moheli ve Anjouan adalarındaki şubelerinde teslim edilecek.

Topraklarının yüzde 45’i tarım alanı, yüzde 7’si otlak, yüzde 16’sı ormanlardan oluşan Komorlar’da tropikal ve yağışlı bir iklim hâkim. Ülkenin en verimli tarım alanına sahip olan Mayotte Adası’nın hâlâ Fransa’nın hâkimiyetinde olması da Komorlar’ın tarım potansiyelinin tam olarak ortaya çıkarılmamasında önemli bir sorun teşkil ediyor. Ülkede tarımdan elde edilen gelirin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı yüzde 44 ve çalışan nüfusun yüzde 53,3’ü bu alanda istihdam ediliyor. Komorlar ekonomisi birinci derecede tarıma dayanıyor. Ülkede tarım hala klasik tekniklerle yapılırken, tarım faaliyetleri için ayrılan arazinin yüzde 35’i başka ülkelerin kullanımında ve buradan elde edilen gelirden Komorlar faydalanmıyor. Komorlar’da tarımsal verimliliğin önündeki en büyük engeller arasında tohum ve tarımsal ekipman eksikliği geliyor. TİKA, çiftçilere tohum ve zirai ekipman destek projesi ile bu alandaki boşluğu giderebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.



