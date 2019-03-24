TİKA'dan Arjantin'de eğitime destek

Nurdun, İslamofobi tehlikesinin arttığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine anaokulu projesini imza altına aldıklarının altını çizerek, "Arjantin İslam Merkezi, Arjantin ve tüm Güney Amerika coğrafyasında Müslümanları temsil eden en önemli kuruluş. Böylesi bir projeye imza atmak gurur verici.” ifadesini kullandı.

İmza töreninde konuşan Büyükelçi Altay, bu projenin ikili ilişkileri bir adım daha öteye taşıyacağını kaydederek, "TİKA'mız bizim gurur kaynağımız. Tüm dünyada eğitimden sağlığa, kültürel iş birliğinden insani yardıma, birçok alanda tüm toplumların yanında olmaya çalışıyor." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Arjantin İslam Merkezi arasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arjantin ziyareti sırasında inşa edilmesi talimatını verdiği anaokulu için protokol imzalandı.

Arjantin İslam Birliği Başkanı Anibal Bakir ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Türk halkına ve TİKA Başkanı Serdar Çam'a teşekkürlerini sunarken, “Burası sizin eviniz. Evinize hoş geldiniz. Türkiye, farklı dinlerden pek çok kişinin bir arada yaşadığı çok özel bir ülke. Osmanlı’dan gelen bu mirası taşıyor." diye konuştu.

Arjantin İslam Merkezi, ülkedeki ağırlıklı olarak Osmanlı topraklarından göç etmiş, Suriye ve Lübnan asıllı Müslüman cemaati bir araya getirebilmek için 1931'de kurulmuştu.

Ülkedeki yaklaşık 850 bin kişilik Müslüman nüfus adına hizmet veren en büyük Müslüman organizasyonu olan Arjantin İslam Merkezi’nin, İslami eserlerin İspanyolcaya tercümesi, helal gıda sertifikasyonu, Arapça eğitimi, İslami seminer ve konferanslar düzenlenmesi gibi faaliyetleri bulunuyor.

Merkez bünyesinde Müslüman çocukların eğitimi için ihtiyaç duyulan bir anaokulu TİKA tarafından inşa edilecek. Mevcut binanın yenileme çalışmaları da ayrıca yapılacak.

