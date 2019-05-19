TİKA'dan Arjantin'de iftar ve gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yaşayan 250 kişiye iftar verdi ve yaklaşık 300 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu.

Buenos Aires'teki Al Ahmad Camisi'nde Arjantin İslam Merkezi iş birliğiyle düzenlenen iftarda konuşan Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, TİKA'nın Güney Amerika bölgesinde sık sık faaliyetler yaptığını söyledi.

Ev sahipliği yaptığı için Arjantin İslam Merkezine teşekkür eden Altay, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı kolilerini dağıttı.

Arjantin İslam Merkezi Başkanı Anibal Bachir Bakir de Türk kurumlarıyla beraber çalıştıklarını belirterek, "TİKA'nın burada verdiği iftar yemeği ve yaptığı gıda yardımı, dünyadaki hem Müslüman hem de diğer topluluklara örnek bir davranış. Biz bundan oldukça mutluyuz ve inşallah bu faaliyetler bütün Müslümanların faydası için devam eder, Allah Türkiye'den razı olsun." dedi.

- "Güney Amerika'da Arjantin ilk duraklarımızdan biri"

TİKA Latin Amerika Masa Sorumlusu Muhsin Balcı, TİKA'nın ramazan programları çerçevesinde Buenos Aires’e geldiğini belirterek, "TİKA birçok coğrafyada ramazan programlarını gerçekleştiriyor, Güney Amerika'da da Arjantin bizim ilk duraklarımızdan biri oldu." diye konuştu.