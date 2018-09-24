TİKA'dan Arnavutluk'ta eğitime destek

TİRAN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki bir ana okulunun tefrişatı yapıldı.
Anaokulunda düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj ve TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok'un yanı sıra öğrenciler ve velileri katıldı.
Tiran Belediye Başkanı Veliaj, burada yaptığı konuşmada, sağladıkları katkılardan dolayı Türk hükümeti, büyükelçiliği ve TİKA'ya teşekkür etti.
Somut yardımlar sunan Türk hükümeti ve Tiran Belediyesinin iş birliği sayesinde bu projenin çok hızlı şekilde hayata geçirildiğini vurgulayan Veliaj, "Anaokulunu daha önce düzenledik. 150 öğrenci kapasiteli bir mekandan neredeyse 300 öğrencimizin olduğu bir alana geçtik. Biz anaokuluna yatırım yapıp restore ettik ancak tefrişat ile ilgili yardıma ihtiyacımız oldu. Türk hükümeti, büyükelçiliği ve TİKA bize cömertçe en modern tefrişatı sağladılar." dedi.
Büyükelçi Yörük de Türkiye'nin insan odaklı, vicdani ve ilkeli dış politikası çerçevesinde bugün dünyada insani yardımlar ve kalkınma programları konusunda öncü rol üstlendiğini ifade ederek, projenin, Arnavutluk’un aydınlık yüzü ve geleceği olan Arnavut çocukları için Türkiye'nin insani yardımı ve katkısı olduğunu kaydetti.
Yörük, "İşte bu sebepledir ki 2017 yılında uluslararası insani yardımlar programı çerçevesinde açıklanan verilere göre, Türkiye dünya genelinde sadece insani yardımlar anlamında yapmış olduğu 7 milyar dolarlık yardım programları çerçevesinde Türkiye dünyada öncü role gelmiştir ve dünyanın en cömert ülkesi konumuna gelmiştir. Bugün TİKA’nın Arnavutluk genelinde yapmış olduğu insani ve kalkınma amaçlı projelerin sayısı 500’e yaklaşmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Proje kapsamında TİKA tarafından anaokulun tefrişatı gerçekleştirilip okulun oyun bölümü oyuncaklarla donatıldı.
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