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TİKA'dan Arnavutluk'ta eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 17:35 | Son Güncelleme

TİKA'dan Arnavutluk'ta eğitime destek

TİRAN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından onarım ve donanımı gerçekleştirilen Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Öğrenci (Studenti) Şehri'nde bulunan 6 numaralı yurt binası düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı Besa Shahini, Meclis ile İlişkiler Bakanı Elisa Spiropali, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA'nın Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj ve diğer davetliler katıldı.

Başbakan Rama, törende yaptığı konuşmada, eğitim alanındaki atılımlara işaret ederek yurtta kayda değer bir çalışma gerçekleştiğini söyledi.

Yurdun onarımının, değişimin olumlu bir örneği olduğunu kaydeden Rama, "Hedefimiz tüm yurt binalarını restore etmek. En kısa zamanda Tiran dışındaki yurtlarda da çalışmaların başlayacağına inanıyorum. Bu yurt, diğer yurtların nasıl yapılacağına dair bir örnek olacak." diye konuştu.

Büyükelçi Yörük de, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel talimatlarıyla TİKA tarafından tadilatı gerçekleştirilen yurdun açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TİKA'nın Arnavutluk'ta önemli projelerin altına imza attığını belirten Yörük, "Bugüne kadar TİKA Arnavutluk'taki tarihi eserleri onardı. Okullar, kütüphaneler, hastaneler ve klinikler açtı. Ağaçlandırma ve kırsal kalkınma projeleri yürüttü. Yani kısacası bugün olduğu gibi eğitim ve bilime katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Yörük, "Arnavut kardeşlerimizin çocukları bizim de çocuklarımızdır. O yüzden biz daha önce olduğu gibi her zaman Arnavut halkının yanında durduk bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Bugün birlikte tekrar açılışını yaptığımız yurt ümit ediyorum Arnavutluk'un aydınlık ve müreffeh geleceği için başarılı, azimli öğrencilerin yetişmesine, eğitimine ciddi katkılar sunar." diye konuştu.

TİKA, 170 öğrenci kapasitesine sahip 6 numaralı yurt binasının tadilatının yanı sıra her odanın donanımı ile ortak kullanım alanlarındaki elektrik ve su şebekesinin onarımını da gerçekleştirdi.

TİKA'dan Arnavutluk'ta eğitime destek

TİKA'dan Arnavutluk'ta eğitime destek

TİKA'dan Arnavutluk'ta eğitime destek

TİKA'dan Arnavutluk'ta eğitime destek

TİKA'dan Arnavutluk'ta eğitime destek

TİKA'dan Arnavutluk'ta eğitime destek

TİKA'dan Arnavutluk'ta eğitime destek

TİKA'dan Arnavutluk'ta eğitime destek

TİKA'dan Arnavutluk'ta eğitime destek

TİKA'dan Arnavutluk'ta eğitime destek

TİKA'dan Arnavutluk'ta eğitime destek

TİKA'dan Arnavutluk'ta eğitime destek

TİKA'dan Arnavutluk'ta eğitime destek

TİKA'dan Arnavutluk'ta eğitime destek
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Arnavutluk Arnavutluk Başbakanı Edi Rama eğitim tika

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