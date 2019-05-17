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TİKA'dan Arnavutluk'ta iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 23:23 | Son Güncelleme

TİKA'dan Arnavutluk'ta iftar

TİRAN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk'ta iftar verildi.

Başkent Tiran'daki bir otelde düzenlenen iftar programına Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA'nın Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok, Tiran Belediyesi yetkilileri ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

İftar programı kapsamında katılımcılara TİKA'nın Arnavutluk'ta farklı sektörlerde hayata geçirdiği projelerin tanıtıldığı video da izletildi.

TİKA, ramazan ayı boyunca ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelere de yardım ediyor.

Arnavutluk'ta 1996'dan beri faaliyet gösteren TİKA, eğitim, sağlık, altyapı ve kültürel mirasın korunması gibi birçok alanda proje hayata geçirdi.

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Arnavutluk iftar tika

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