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TİKA'dan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 15:36 | Son Güncelleme

TİKA'dan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

TİRAN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan dolayısıyla gıda paketi dağıtıldı.

Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) iş birliğinde başkent Tiran'daki Farie Hoti Spor Salonu'nda düzenlenen törene Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Andi Seferi, TİKA'nın Tiran koordinatörü Necip Özay Özütok, ALSAR Başkanı Mehdi Gurra katıldı.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının birliğin, beraberliğin, kardeşlik bağlarının ve dayanışmanın, yan yana olmanın daha fazla hissedildiği bir ay olduğunu söyledi.

Türk kardeşleri olarak her zaman Arnavut kardeşlerinin yanında olduklarını vurgulayan Yörük, bunun bugünkü gibi gelecekte de böyle olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Arnavutluk'taki öncü kuvveti TİKA aracılığıyla çok önemli projelere imza attığına dikkati çeken Yörük, geçen günlerde TİKA aracılığıyla Arnavutluk Sağlık Bakanlığına 5 tam donanımlı ambulans hibe edildiğini ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın katılımıyla tadilat ve donanımı gerçekleştirilen erkek öğrenci yurdunun açılışına katıldıklarını anımsattı.

Belediye Başkan Yardımcısı Seferi de bu anın ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmeyi ve onlarla dayanışma içerisinde olmaya hep birlikte çalışıldığı güzel bir an olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğinin sadece ramazan ayı değil onun dışında da ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduğunu ifade eden Seferi, "TİKA'ya, Tiran Belediyesinin Türk kurumlarıyla iş birliği içerisinde önemli bir yer edinmesinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Gurra, TİKA'ya her zaman yetim çocukların yanında olması nedeniyle teşekkürlerini bildirdi.

İhtiyaç sahibi aile ve yetim çocuklara her yıl ramazan ayında yardım sunduklarına işaret eden Gurra, "Bu yıl TİKA'nın yardımıyla tüm Arnavutluk'ta 3 bin 500 aileye yardım sunulacak." diye konuştu.

Gurra ayrıca Türkiye'den diğer yardım kuruluşlarıyla ülke genelinde ramazan boyunca 8 bin aileye gıda yardımında bulunacaklarını sözlerine ekledi.

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Arnavutluk Ramazan tika yardım

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