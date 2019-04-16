TİKA'dan Azerbaycan eğitimine destek

"Azerbaycan 70 yıllık Sovyet döneminde değerlerini korumasını bildi. Bizler, Türk milleti olarak milli değerlerimize önem veriyoruz. Geçmişte milli değerleri korumak bugüne kıyasla daha kolaydı. Çünkü dünya son 20 yıl içinde büyük bir devrime, digital devrime sahne oldu. Artık herkes her şeyden internet sayesinde haberdar olmaktadır. İnternet çağı bize büyük fırsatlar sağladığı kadar büyük tehdit ve tehlikeler de getirmektedir. Bu tehditlerin en fazla etkileyeceği şeylerin başında da milli ve manevi değerlerimiz gelmektedir. Bunun için değerlerimizi korumak artık eskisinden de önemli."

Azerbaycan'ın bağımsızlığından uzak olduğu dönemde Azerbaycan milletinin değerlerini korumasının çok büyük önem taşıdığını belirten Özoral, şunları kaydetti:

Türk milletinin bugüne kadar değerler sistemi sayesinde ayakta kaldığını vurgulayan Özoral, değerler sisteminin bir milleti nasıl ayakta tuttuğunun en güzel numunesinin Azerbaycan tarihinde gizli olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Özoral, etkinlikte yaptığı konuşmada, binlerce yıllık geçmişe sahip büyük Türk milletinin çok büyük medeniyet ve değerler sistemi geliştirdiğini söyledi.

Projenin kapanış ve ödül törenine Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir, Azerbaycanlı yetkililer, öğrenciler ve veliler katıldı.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Tiryaki de TİKA olarak çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini, hiçbir projenin insana yapılan yatırım kadar kıymetli olmadığını söyledi.

Tiryaki, az paralarla önemli projeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, insan yetiştirmeye yönelik projelerin sonuçlarının ilerleyen dönemlerde alınacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından proje kapsamında düzenlenen "en iyi kısa film" ve "en iyi hikaye" konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

TİKA'nın Petek-Yeni Neslin Manevi Terbiyesi İçtimai Birliği ile ortak gerçekleştirdiği proje kapsamında Bakü ve bölgelerde eğitim gören 6 ve 7. sınıf öğrencilerine milli değerler ve tarihi şahsiyetler konularında seminerler verilmişti.

Proje kapsamında, yine Bakü ve bölgelerde eğitim gören öğrenciler arasında kısa film ve hikaye yarışması da düzenlenmişti.

